Incidente frontale tra due auto, tra i feriti due ragazzine a Eboli (Salerno) Incidente stradale frontale stamane sulla via Del Grano a Eboli, popoloso centro della Piana del Sele, in provincia di Salerno: due auto si sono scontrate violentemente. L’impatto ha lasciato ferite tre persone due delle quali minorenni.

A cura di Redazione Napoli

Sul posto l'ambulanza dell'Humanitas ha soccorso rapidamente i tre: in un'auto c'erano un uomo alla guida e le due figlie minorenni di 11 e 17 anni. Il guidatore e la figlia più piccola portati in ospedale a Battipaglia con traumi a schiena, collo e addome. La 17enne accusava invece trauma al collo. Al momento si indaga per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro e la velocità dei veicoli..