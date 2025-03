video suggerito

Incidente frontale sulla variante di Avellino: feriti un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 23 I due giovani sono stati portati in ospedale. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente, sulla quale indagano le forze dell'ordine.

A cura di Valerio Papadia

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 marzo, sulla variante di Avellino: per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate frontalmente. Nell'impatto sono rimasti feriti i due conducenti, entrambi molto giovani: si tratta di un ragazzo di 22 anni, residente a Contrada e di una ragazza di 23 anni, residente invece a Montoro. I due giovani sono stati soccorsi dalle ambulanze della Misericordia e trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino: da quanto si apprende, per fortuna, le loro condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutto i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente che, come detto, risulta ancora da chiarire. Le due vetture, guidate come detto dai due giovani, hanno impattato frontalmente; non risultano altri veicoli coinvolti nel sinistro stradale.