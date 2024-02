Incidente frontale a Caivano, 24enne muore sulla statale Sannitica Nord Due auto si sono scontrate frontalmente sulla Sannitica Nord, a Caivano (Napoli); un giovane alla guida di una Panda è deceduto. Indagini dei carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un giovane di 24 anni, di cui non sono state diffuse le generalità, è deceduto a seguito di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina, 23 febbraio, nel territorio di Caivano, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica.

L'incidente è avvenuto lungo la strada statale Sannitica Nord. Il ragazzo, che era alla guida di una Fiat Panda, si è scontrato frontalmente con un altro veicolo che proveniva dal senso opposto di marcia.