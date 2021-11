Incidente davanti all’ufficio postale, il consigliere Luigi De Cristofaro morto a San Marcellino Incidente a San Marcellino (Caserta), il consigliere comunale Luigi De Cristofaro è stato travolto e ucciso da un’automobile nei pressi dell’ufficio postale.

A cura di Nico Falco

È il 58enne Luigi De Cristofaro la vittima dell'incidente stradale che si è verificato oggi, 27 novembre, nei pressi dell'ufficio postale di San Marcellino, comune da poco più di 14mila persone della provincia di Caserta: l'uomo è stato travolto e ucciso da un'automobile dopo avere effettuato una operazione allo sportello. Rimasto gravemente ferito in seguito all'impatto, è deceduto poco dopo. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente.

De Cristofaro, "Ginotto" per tutti, era molto conosciuto nel comune, dove da molti anni era impegnato in politica: attualmente consigliere comunale, per l'amministrazione di San Marcellino ha ricoperto diversi ruoli, ma in passato era stato anche consigliere provinciale presso il Consiglio Provinciale di Caserta ed era stato dirigente sindacale per l'Ugl Caserta. Stando a quanto accertato dai carabinieri, che si stanno occupando delle indagini, De Cristofaro aveva appena prelevato dei soldi al postamat e stava tornando verso la propria automobile; mentre si avvicinava alla vettura, però, è stato colpito da un altro veicolo; l'impatto, molto violento, non gli ha lasciato scampo: il decesso pochi minuti dopo, inutili i soccorsi.

L'automobilista si è fermato dopo l'incidente. Si tratta di una persona residente a Trentola Ducenta (Caserta), che è stata sottoposta agli accertamenti del caso per verificare l'eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti e la sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. In queste ore sono in molti quelli che stanno affidando a Facebook parole di dolore e di sgomento per la morte del consigliere comunale, rimarcando l'estrema disponibilità e gentilezza con cui si era fatto conoscere, apprezzare e amare anche oltre i confini della cittadina.