Incidente con lo scooter, si schianta contro due auto parcheggiate: morto un 15enne a Casoria Il tragico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, lunedì 3 giugno, ad Arpino di Casoria, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale, purtroppo mortale, a Casoria, nella provincia di Napoli: a perdere la vita è stato un ragazzo di soli 15 anni (le cui generalità non sono ancora note). L'incidente si è verificato nella serata di ieri, lunedì 3 giugno, in via Giovanni Pascoli, nella frazione di Arpino: stando a una prima ricostruzione, intorno alle 22, il 15enne si trovava a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro due automobili in sosta.

Sul corpo del 15enne sarà effettuata l'autopsia

Il giovane è stato soccorso tempestivamente dai sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: il 15enne è morto sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Arpino di Casoria, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto. L'Autorità Giudiziaria competente, come da prassi in questi casi, ha disposto il sequestro della salma del 15enne, che è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale San Giuliano di Giugliano, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia.