Incidente con lo scooter, morto un ragazzo di 15 anni: tragedia nella notte in Costiera Amalfitana Il tragico incidente si è verificato questa notte a Conca dei Marini, nel Salernitano: il giovane, alla guida dello scooter, ha impattato contro una sporgenza ed è caduto violentemente sull’asfalto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragedia nella notte appena trascorsa in Costiera Amalfitana: un ragazzino di 15 anni è morto in seguito a un incidente stradale con il suo scooter. La tragedia si è verificata a Conca dei Marini, piccola cittadina del Salernitano: stando a una prima ricostruzione, il 15enne – che viveva nella vicina Praiano e frequentava il liceo ad Amalfi – era alla guida del mezzo a due ruote quando, per cause ancora in corso di accertamento, all'interno di una galleria sulla Statale 163 "Amalfitana" avrebbe urtato una sporgenza, cadendo poi violentemente sull'asfalto.

Indagini per chiarire la dinamica dell'incidente

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 15enne, già morto al loro arrivo. Sul luogo dell'incidente si sono recati anche i carabinieri della compagnia di Amalfi, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto. Come da prassi in questi casi, del tragico incidente è stato avvisato anche il magistrato di turno in Procura; non è escluso che, come accade per le vittime di incidenti stradali, sul corpo del 15enne possa essere effettuata, nelle prossime ore, l'autopsia.