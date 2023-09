Bimbo corre dalla mamma, investito da moto sul passaggio a livello della Circumvesuviana Incidente sul passaggio a livello a Castellammare di Stabia. Sul posto Polizia Locale e ambulanza.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Il passaggio della Circumvesuviana a livello è in chiusura. È in arrivo il treno da Sorrento. Un bimbo corre dalla mamma per raggiungerla dall'altro lato dei binari. Anche una moto accelera per superare le sbarre prima che si chiudano, ma investe il ragazzino che arriva dal senso opposto. Sarebbe questa la dinamica dell'incidente avvenuto sabato scorso, 2 settembre, attorno alle ore 19,03, presso il passaggio a livello di via Nocera a Castellammare di Stabia, secondo la ricostruzione dell'Eav, la società partecipata della mobilità della Regione Campania che gestisce la linea ferroviaria.

Incidente al passaggio a livello di Castellammare

A causa dell’incidente, la circolazione è stata interrotta per diversi minuti. Dopo l’episodio, il ragazzo è stato soccorso da parte dell’ambulanza. Sul posto è arrivata la Polizia municipale che ha chiesto notizie ed ha acquisito i filmati delle telecamere in zona.

"Il giorno 2 settembre – racconta l'Eav – alle ore 1903 presso il PL (passaggio a livello) di via Nocera un ragazzino a piedi ed una moto non hanno rispettato il segnale di stop nel momento di chiusura delle sbarre e si sono scontrati. Il ragazzino ha fatto un volo ed è rimasto sanguinante per terra e poi è stato soccorso dal 118. Era in arrivo il treno da Sorrento ed il ragazzino si è precipitato per raggiungere la madre dall’altro lato del PL. Dall’altro lato proveniva una moto che, invece di fermarsi, ha accelerato per riuscire a superare le barriere che si stavano chiudendo. Ovviamente a causa dell’incidente la circolazione è stata interrotta per diversi minuti. Dopo l’episodio ed il soccorso del ragazzo da parte dell’ambulanza, è arrivata la Polizia municipale che ha chiesto notizie ed i filmati delle telecamere in zona".

De Gregorio (Eav): "I passaggi a livello vanno eliminati"

Per Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav, si tratta "dell'ennesima conferma che i PL sono pericolosi e provocano incidenti e morti sulle ferrovie italiane e vanno eliminati quando possibile, in particolare in zone densamente popolate e a doppio binario”.

Il racconto dell'addetto dell'Eav

L'azienda ha riportato anche lo sfogo di un addetto al Passaggio a Livello di Via Nocera :