Un camion è precipitato dal viadotto dell'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, tra gli svincoli di Campagna e di Contursi, nel territorio salernitano. Due i morti accertati al momento. Non vi sarebbero altri veicoli coinvolti. Sul posto forze dell'ordine per cercare di capire l'esatta dinamica dell'incidente. Dai primissimi accertamenti, sembrerebbe che il conducente del camion avrebbe perso il controllo dell'automezzo, sfondando il guardrail e precipitando dal viadotto Tenza, al chilometro 43,000 dell'Autostrada A2 "del Mediterraneo" che da Salerno va a Reggio Calabria.

L'incidente, avvenuto tra gli svincoli di Campagna e Contursi, ha portato anche a forti rallentamenti del traffico in direzione del capoluogo calabrese. Si transita solo sulla corsia d'emergenza. Sul posto dell'incidente, squadre Anas, forze dell'ordine, vigili del fuoco e personale sanitario del 118. Tra le due vittime, c'è anche lo stesso autista del camion precipitato dal viadotto. Almeno cinque i chilometri di coda che si sono formati subito dopo l'incidente: le automobili, costrette a transitare nella corsia d'emergenza, stanno procedendo a passo d'uomo nel punto in cui è avvenuto l'incidente. A tenere banco però è già la questione sicurezza: dalle immagini, si vede un grosso cedimento del guardrail dopo l'impatto (che al momento non è possibile quantificare a che velocità sia avvenuto), mentre poco prima del "vuoto" si nota un piegamento dello stesso guardrail, che potrebbe indicare un primo impatto dell'automezzo. Ma si tratta di supposizioni sulle quali le forze dell'ordine dovranno fare chiarezza e non è escluso che venga aperto un fascicolo d'inchiesta nelle prossime ore.