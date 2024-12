Incidente ad Avellino, auto si schianta e si ribalta: 23enne in ospedale

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Si schianta al centro di Avellino e l'auto si ribalta. In ospedale un ragazzo di 23 anni, originario del capoluogo irpino, che era alla guida della vettura. Il violento incidente stradale è avvenuto questa mattina, domenica 22 dicembre 2024, alle prime luci dell'alba. Erano circa le 5,30, quando, per motivi ancora da chiarire, l'auto a bordo della quale viaggiava il 23enne ha perso il controllo e si è schiantata in via Marconi. Sulla vicenda sono in corso approfondimenti delle forze dell'ordine, ma al momento non risulterebbero altre vetture coinvolte. Il veicolo, dopo aver sbandato, si è ribaltato.

Il 23enne ferito portato all'ospedale Moscati

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino che si sono messi subito all'opera per aiutare il 23enne che era alla guida ed è rimasto ferito. Il giovane è stato subito soccorso e affidato alle cure mediche del personale sanitario, nel frattempo intervenuto con un'ambulanza del 118. Il ferito è stato quindi trasportato presso l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per gli accertamenti e le cure necessarie. Sul luogo dell'incidente sono arrivate anche le forze dell'ordine, con i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino, per le indagini di rito.

La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico per consentire i rilievi del caso e le operazioni di messa in sicurezza. Il veicolo ribaltato è stato recuperato. I detriti dell'incidente rimossi. Mentre i militari dell'Arma hanno provveduto ad eseguire gli accertamenti del caso. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo del sinistro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.