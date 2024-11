Incidente ad Avellino, auto si ribalta in contrada Chiaira: 23enne in ospedale

video suggerito

Paura nella giornata di oggi in contrada Chiaira ad Avellino, dove un'automobile ha sbandato e si è ribaltata: ferito il 23enne, originario di Avellino, che era alla guida e che è stato portato in ospedale per le cure del caso, dopo l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, coadiuvate dai sanitari del 118 che hanno prestato le cure al ragazzo coinvolto.

La vicenda è accaduta attorno alle 13 di quest'oggi, lunedì 18 novembre, in contrada Chiaira, la zona di Avellino attraversata dalla Variante che porta al vicino Rione Mazzini. Qui, un ragazzo di 23 anni alla guida della sua vettura ha perso il controllo dell'automobile, finendo per sbandare prima e poi ribaltarsi. Il ragazzo alla guida, avellinese, è rimasto bloccato nell'abitacolo: subito dopo sono arrivate ambulanze, forze dell'ordine e i vigili del fuoco, il cui comando centrale si trova poco distante da contrada Chiaira: dopo averlo estratto dal veicolo, il 23enne avellinese è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che ne hanno disposto il trasporto presso l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, per le cure del caso. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale di Avellino per i rilievi del caso, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e ripristinare la viabilità.