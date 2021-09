Incidente ad Ariano Irpino, moto contro auto: Roberto muore a 25 anni Lutto ad Ariano Irpino per la morte di Roberto Alborelli, il 25enne del rione San Pietro deceduto ieri sera in un incidente sulla statale 90: la sua motocicletta si è schiantata contro un’automobile su cui viaggiavano mamma e figlia. Le cause del sinistro restano da accertare, sul posto i carabinieri della Compagnia locale.

A cura di Nico Falco

Un giovane di 25 anni, Roberto Alborelli, è morto in un incidente stradale avvenuto ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino; Il ragazzo era del posto, abitava nel rione San Pietro. Lo schianto, tra una motocicletta e un'automobile, è avvenuto intorno alle 21 di ieri, 2 settembre, sulla statale 90 delle Puglie, lungo la variante, all'altezza del rione Martiri della cittadina dell'Avellinese. Inutili i soccorsi: il 25enne è arrivato già morto all'ospedale Frangipane.

Nell'automobile, una Golf, c'erano due donne, madre e figlia. Sono state accompagnate in ospedale, entrambe in stato di choc, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Sulle cause dello schianto sono in corso accertamenti, affidati ai carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino. La motocicletta avrebbe colpito l'automobile sulla fiancata destra, l'impatto è stato tremendo: il veicolo a due ruote si è distrutto completamente. Alborelli, disarcionato, è finito violentemente al suolo riportando gravi ferite che lo hanno ucciso in pochi minuti, mentre l'ambulanza sfrecciava alla volta del Pronto Soccorso del Frangipane. Per consentire i rilievi, e la successiva messa in sicurezza, è stato necessario chiudere temporaneamente la strada al traffico, sia in direzione Napoli che verso Foggia.

Enorme lo sconforto quando si è diffusa la notizia del decesso: il ragazzo era molto conosciuto in zona e anche in queste ore gli amici e i semplici conoscenti stanno affidando ai social un ricordo, pensiero, una parola di conforto per i familiari e per la fidanzata. Appartenente a una famiglia molto stimata nel rione San Pietro, il Roberto Alborelli viene ricordato come, scrive un amico, "un ragazzo d'oro pieno di vita, il sorriso stampato in faccia, sempre a disposizione in tutto".