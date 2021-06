Un uomo di 79 anni è deceduto, e la moglie è rimasta ferita, in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 17 giugno, a Volturara Irpina, in provincia di Avellino; sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Per la vittima non c'è stato nulla da fare, è deceduta durante i soccorsi. La moglie, 69 anni, è stata ricoverata all'ospedale Moscati di Avellino.

La tragedia è avvenuta poco dopo le 17. I due coniugi, residenti nelle vicinanze, si trovavano da soli in auto. Stavano percorrendo una strada sconnessa in una zona di montagna, in contrada Vallicella. Il loro fuoristrada, per motivi che restano da accertare, è uscito di strada e si è ribaltato; probabile che l'uomo, alla guida, abbia perso il controllo del veicolo dopo essere finito con le ruote in un dislivello. L'automobile ha proseguito senza controllo per alcuni metri e si è ribaltata più volte, i due sono rimasti incastrati nell'abitacolo. Secondo i primi accertamenti nell'incidente non risultano coinvolte altre vetture.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, che sono riusciti ad estrarre i due dal fuoristrada e li hanno affidati ai sanitari del 118; per il 79enne i soccorsi si sono rivelati inutili, il medico ha solo potuto constatare il decesso. Ferita, invece, la 69enne, che è stata caricata in un'ambulanza subito ripartita alla volta dell'ospedale Moscati di Avellino; non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Solofra, che si sono occupati dei sopralluoghi sul punto dell'incidente per la ricostruzione della dinamica.