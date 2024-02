Incidente a Villaricca, scontro tra due auto: grave un uomo di 31 anni L’incidente si è verificato nella serata di sabato 24 febbraio, sulla Circumvallazione Esterna: il 31enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale nella serata di ieri, sabato 24 febbraio, a Villaricca, nella provincia di Napoli: due automobili, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. Ad avere la peggio un uomo di 31 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale più vicino: le sue condizioni di salute sono gravi.

L'incidente stradale si è verificato intorno alle 22.30 sulla Circumvallazione Esterna, nei pressi del ristorante Carbonà: l'impatto tra le due automobili – una Fiat 500 e una Lancia Delta – è stato violento, a tal punto che molti clienti del ristorante, e dei locali vicini, sono usciti in strada per capire cosa fosse successo.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del Soccorso Stradale, che ha provveduto a rimuovere i due veicoli coinvolti nell'incidente; la strada è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo, per consentire l'intervento dei soccorsi. I militari dell'Arma, invece, hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e per accertare eventuali responsabilità.