Incidente a Sperone (Avellino): 4 auto coinvolte, un morto ed un ferito grave Violento incidente a Sperone (Avellino): quattro le automobili rimaste coinvolte, morto un 43enne di Mugnano del Cardinale, gravemente ferita una 31enne di Nola.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’impatto che ha visto coinvolte quattro vetture.

Un morto, un ferito grave e quattro auto distrutte: questo il bilancio di un tragico incidente avvenuto in serata a Sperone, in provincia di Avellino. Ancora tutta da ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto, ma ad avere la peggio è stato un 43enne originario della Romania ma da anni residente nella vicina Mugnano del Cardinale. Un'altra persona è rimasta ferita in maniera grave ed è stata portata in codice rosso in ospedale.

Un morto e un ferito grave il bilancio

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'impatto è avvenuto poco dopo le 21.30 della scorsa serata, giovedì 31 marzo, lungo la Strada Statale 7 bis, comunemente rinominata Nazionale delle Puglie, all'altezza di Sperone: non è chiaro cosa abbia causato l'incidente, ma sono quattro i mezzi che sono rimasti coinvolti. A perdere la vita è stato un 43enne rumeno che viveva a Mugnano del Cardinale, mentre una donna di 31 anni, originaria di Nola, è rimasta ferita in maniera grave ed è stata portata in codice rosso presso l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino dal personale medico sanitario del 118 accorso sul posto.

Forze dell'ordine a lavoro

Gli altri occupanti delle vetture coinvolte sono rimasti feriti in maniera meno grave, e sono stati visitati sul posto e medicati, senza dover ricorrere al ricovero ospedaliero. Vigili del fuoco di Avellino sul posto per rimuovere i veicoli e metterli in sicurezza, ripristinando così la viabilità stradale. Sul posto anche il magistrato di turno per coordinare le indagini: particolarmente complessi i rilievi, con i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare diverso tempo per estrarre il corpo privo di vita dell'unica vittima dell'incidente, la cui violenza avrebbe potuto avere un esito ancor peggiore.