Incidente a Sant’Antimo: due ragazzi in pericolo di vita, in fuga l’auto che li ha travolti Due giovani di 18 e 20 anni, di Melito, sono stati ricoverati in gravissime condizioni all’alba; il loro scooter è stato travolto da un’auto pirata a Sant’Antimo (Napoli). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Due giovani, di 20 e 18 anni, entrambi residenti a Melito, sono stati ricoverati all'alba in ospedale in condizioni critiche e in pericolo di vita: lo scooter su cui viaggiavano è stato travolto da un'automobile che è scappata dopo l'impatto. L'incidente è avvenuto a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania; sono in corso indagini per identificare l'auto pirata.

Stando alle prime ricostruzioni i due ragazzi sono stati colpiti dal veicolo all'altezza dell'incrocio tra via Leopardi e via Di Giacomo. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione: presumibilmente uno dei due veicoli proveniva da via Leopardi e si è immesso su via Di Giacomo senza rispettare il segnale di stop sulla carreggiata. Nello schianto lo scooter è finito rovinosamente a terra, i due sono rimasti gravemente feriti. Il ragazzo di venti anni, che era alla guida, è stato trasferito all'ospedale "Cardarelli" mentre il 18enne, che era seduto dietro come passeggero, è stato portato all' "Ospedale del Mare"; entrambi sono stati ricoverati in prognosi riservata e in pericolo di vita.