Incidente a San Tammaro: morta l’insegnante Angela Saulino, aveva 37 anni Una 37enne napoletana, Angela Saulino, è morta in un incidente a San Tammaro (Caserta): la sua automobile si è scontrata frontalmente con un furgone.

A cura di Nico Falco

Si chiamava Angela Saulino, e aveva 37 anni, la giovane napoletana morta questa mattina in un incidente stradale a San Tammaro, in provincia di Caserta; la sua automobile si è scontrata frontalmente contro un furgone su cui viaggiavano tre uomini, rimasti feriti ma non in modo grave. Lo schianto mortale sulla strada provinciale 230, a poca distanza dalla Reggia borbonica di Carditello; le cause sono ancora in fase di accertamento, le indagini sono affidate alla Polizia Stradale.

Originaria di Visciano, in provincia di Napoli, Angela Saulino viveva a Santa Maria Capua Vetere col marito; era laureata in archeologia ed era molto attiva nel sociale: era una delle responsabili dell'associazione Urbe e si occupava prevalentemente di inclusione e sostegno per i bambini affetti da spettro autistico. Questa mattina stava andando a Castel Volturno, dove lavorava come insegnante, quando è rimasta coinvolta nell'incidente che non le ha lasciato scampo nei pressi del Real sito di Carditello.

La dinamica è ancora in fase di definizione; lo scontro, in base ai rilievi della Stradale, è stato frontale. L'automobile della 37enne e l'Iveco Daily si sono pesantemente danneggiati, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Caserta per estrarre i feriti dalle lamiere; nonostante i soccorsi la donna non ce l'ha fatta, è probabilmente morta sul colpo nell'impatto. La salma è stata trasferita nell'Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove verrà effettuata nei prossimi giorni l'autopsia. I tre feriti sono stati portati nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno e nel Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e medicati, non sono in pericolo di vita.