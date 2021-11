Incidente a Salerno tra due camion, olio sull’asfalto e traffico bloccato per ore Un incidente tra due mezzi pesanti è avvenuto sul viadotto Gatto a Salerno, a seguito del quale si è formato traffico intenso sui principali assi stradali.

A cura di Federica Grieco

Un incidente stradale sta paralizzando il traffico a Salerno. Lo scontro è avvenuto questa mattina, 23 novembre, in via Fra' Generoso, sul viadotto Gatto tra la galleria San Leo e il bivio che conduce a Croce. L'impatto, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto tra due mezzi pesanti che viaggiavano in direzioni opposte. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul luogo dell'impatto sono giunti i vigili urbani e gli agenti della polizia stradale che sono a lavoro per ripristinare la circolazione del traffico. La presenza dei mezzi pesanti, che si scontrati in mattinata in prossimità dell'allacciamento autostradale in direzione Napoli e Costiera Amalfitana, non solo ha causato il blocco dell'arteria su cui è avvenuto l'incidente, ma anche di molte altre strade, generando un traffico a catena.

Olio sull'asfalto e traffico bloccato nel Salernitano

Inoltre, successivamente allo scontro tra i due mezzi pesanti si è verificato un ingente sversamento di olio sull'asfalto, che ha reso impossibile ripristinare la circolazione delle vetture in sicurezza. Proprio per questo motivo, i vigili urbani, intervenuti sul luogo dell'impatto, sono dovuti scendere dalla vettura di servizio per recarsi a piedi in prossimità dei mezzi pesanti.

In direzione Sud, il raccordo Salerno-Avellino è congestionato sin da Mercato San Severino, comune in provincia di Salerno di oltre 21mila abitanti. Si segnalano code anche sulla Salerno-Reggio Calabria che partono da San Mango Piemonte, piccolo comune di provincia, di poco più di 2mila abitanti. Traffico in tilt, con una coda di 4 km, anche sull'autostrada A30 Caserta-Salerno. L'incidente avvenuto questa mattina ha causato quindi ingorghi non soltanto sui principali assi autostradali, ma anche della viabilità ordinaria della città di Salerno.