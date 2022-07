Incidente a Pratella: il camionista Giacomo Tramo investito e ucciso, aveva 32 anni Un giovane camionista di Casandrino (Napoli), Giacomo Tramo, è stato investito e ucciso a Pratella (Caserta): travolto mentre tornava al suo mezzo.

A cura di Nico Falco

Si chiamava Giacomo Tramo, aveva 32 anni ed era originario di Casandrino (Napoli), il camionista deceduto questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Pratella, in provincia di Caserta. L'uomo è stato travolto da un'automobile mentre tornava verso il suo camion, nei pressi di un bar. La tragedia poco distante dallo stabilimento della Lete, inutili i soccorsi. L'uomo lascia la moglie e una figlia piccola.

Tramo, questa la ricostruzione su cui sono ancora in corso accertamenti, si sarebbe fermato nel bar per fare colazione prima di cominciare la giornata di lavoro. Mentre tornava verso il mezzo, parcheggiato poco distante, sarebbe stato investito. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo: la violenza del colpo lo ha ucciso praticamente all'istante, a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo del personale del 118, arrivato sul posto pochi minuti dopo.

Le indagini sull'incidente sono affidate ai carabinieri di Prata Sannita, che sono intervenuti e si sono occupati dei rilievi. Il conducente dell'automobile si è fermato dopo l'impatto, la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria; è stato accompagnato in ospedale per le analisi di rito per verificare l'eventuale assunzione di alcolici e stupefacenti. La salma di Tramo, con tutta probabilità, verrà messa a disposizione dell'autorità giudiziaria in vista della possibile autopsia.

È terzo incidente di questo tipo in pochi giorni in Campania: il 45enne Pasquale D'Agostino è stato investito sulla Nola-Villa Literno dopo essere stato sceso dalla sua automobile, probabilmente in seguito ad un guasto. Poche ore prima, stessa dinamica per la morte di un 76enne ad Aversa, anche lui travolto da un veicolo, sulla superstrada Giugliano-Marcianise, all'altezza di Aversa.