video suggerito

Incidente a Pontecagnano sull’A2 Salerno-Reggio, c’è un morto. Secondo schianto dopo morte di mamma e figlia Scontro tra due auto a Pontecagnano questa mattina. Traffico bloccato in direzione Villa San Giovanni. Le strade alternative. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Violento incidente stradale sull'A2 Salerno-Reggio Calabria, l'Autostrada del Mediterraneo, questa mattina, domenica 22 dicembre 2024. Due auto si sono scontrate all'altezza del km 22, a Pontecagnano, in provincia di Salerno. Nell'impatto è morta una persona. Il traffico è completamente bloccato, al momento, in direzione Villa San Giovanni. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorso, con la Polizia Stradale, che indaga sul sinistro, il personale dell'Anas e l'ambulanza del 118. Nonostante l'intervento dei sanitari, però, per la vittima non c'è stato nulla da fare. È deceduta a seguito delle ferite riportate.

Incidente a Pontecagnano sull'A2: piano traffico con le strade alternative

Secondo le prime ricostruzioni, nell'incidente stradale, sul quale sono in corso accertamenti, sono stati coinvolti due veicoli e una persona è deceduta. Sono state predisposte le uscite obbligatorie tra gli svincoli di Pontecagnano e Montecorvino. Sul posto sono intervenuti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.

Venerdì un altro schianto mortale sulla Salerno-Reggio

Si tratta del secondo violento incidente stradale mortale sull'Autostrada A2 nel giro di poche ore. Venerdì sera, 20 dicembre, si era registrato un maxi-tamponamento con 11 vetture coinvolte e una delle auto che è rimasta incastrata sotto un tir, uccidendo una mamma di 39 anni e la figlia di 10 che erano all'interno. Feriti anche il marito e l'altro figlio di 3 anni e altre 8 persone che erano in altre vetture. L'incidente stradale in questo caso è avvenuto venerdì sera, nel tratto dell'A2 tra Mormanno e Laino, in provincia di Cosenza, in Calabria.