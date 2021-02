È di quattro persone ferite il bilancio di un grave incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 20 febbraio, a Pietradefusi, nella provincia di Avellino. Da una prima ricostruzione dell'incidente, intorno alle 18 di oggi, una vettura è finita fuori strada e si è ribaltata: sul posto, in località Scivolatoio, sono giunti prontamente i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, nella fattispecie quelli del distaccamento di Grottaminarda. I pompieri si sono subito adoperati per estrarre le 4 persone che si trovavano a bordo della vettura, rimaste incastrate nell'abitacolo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso ai 4 malcapitati, tutti rimasti feriti nello schianto: tre di loro sono stati trasportati all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, mentre uno è stato trasportato all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. I vigili del fuoco hanno provveduto anche a mettere in sicurezza il veicolo rimasto coinvolto. Sulla dinamica dell'incidente, ancora poco chiara, indagano le forze dell'ordine: da una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento, risulta coinvolta una sola vettura; il conducente ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuori strada.