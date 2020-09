in foto: immagine di repertorio

Un commerciante di 49 anni, Giuseppe De Simone, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto la sera del 18 settembre a Monterusciello, grande e popolosa frazione di Pozzuoli, in provincia di Napoli. L'uomo, pescivendolo molto noto in zona, stando a quanto ricostruito era sul suo scooter quando per motivi che restano da accertare si è schiantato contro un Fiorino guidato da un giovane del quartiere; l'automobilista si è inizialmente allontanato, per poi presentarsi alla Polizia Municipale qualche ora dopo.

Per De Simone non c'è stato nulla da fare. In condizioni gravissime in seguito all'impatto, è stato soccorso dai sanitari del 118, allertati da alcuni testimoni, e trasportato a sirene spiegate all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, ma è deceduto poco dopo l'arrivo al Pronto Soccorso. L'incidente è avvenuto all'incrocio di via Saba, nei pressi dell'isola ecologica, intorno alle 21. La ricostruzione della dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Municipale, che hanno raggiunto il punto e hanno effettuato i rilievi del caso per avviare le indagini. Non è chiaro se all'origine dell'impatto ci sia stata una mancata precedenza da parte di uno dei due conducenti.

Il giovane alla guida del Fiorino, che dopo l'incidente si è allontanato da via Saba, dopo qualche ora si è recato negli uffici della Municipale. La vettura è stata ritrovata dagli agenti a un paio di chilometri dal luogo dell'incidente, era parcheggiata nei pressi della zona cosiddetta dei 600 alloggi; è stata sequestrata insieme allo scooter di De Simone. La salma è stata trasferita al Policlinico di Napoli, dove verrà svolta l'autopsia.