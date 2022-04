Incidente a Marano di Napoli, Vincenzo muore assieme al cane mentre tornavano a casa Scontro tra auto e scooter: Vincenzo Garofalo, 45 anni, muore assieme al suo cane, con il quale era a bordo del suo motorino. Stavano rientrando a casa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Tragedia a Marano di Napoli, hinterland del capoluogo partenopeo a ridosso della collina dei Camaldoli: Vincenzo Garofalo, 45 anni, era in sella al proprio scooter assieme al suo cane, quando si è scontrato con una Mini Cooper guidata da due giovani che arrivava dall'altra direzione. L'impatto è stato fatale per Vincenzo ed il suo cane, entrambi rimasti uccisi sul colpo.

La vicenda è accaduta attorno alle 18 di ieri, domenica 17 aprile, lungo via Romano: non sono chiare le dinamiche dell'incidente, ma l'impatto è stato particolarmente violento. La Mini Cooper ha riportato infatti seri danni nella parte anteriore, quella che si è scontrata con il motorino di Vincenzo Garofalo. Sul posto sono giunti i carabinieri e i soccorsi del 118, ma per Vincenzo ed il suo cane non c'era già più nulla da fare. Illesi invece i due giovani studenti incensurati che si trovavano all'interno della Mini Cooper.

Dalle prime ricostruzioni, è emerso che Vincenzo indossasse regolarmente il casco: non è chiaro come sia avvenuto l'impatto, i due mezzi coinvolti provenivano da direzioni opposte su via Romano, non lontano da Pianura, e stavano rientrando a casa. Attorno alle 18 è avvenuto l'impatto: Vincenzo Garofalo è stato sbalzato sull'asfalto, restando ucciso sul colpo. Morto anche il suo cane, che viaggiava con lui a bordo dello scooter: anche per lui non c'è stato nulla da fare. Maggiore chiarezza sull'esatta dinamica potrebbe arrivare nelle prossime ore, una volta che i due giovani a bordo della Mini Cooper avranno fornito la propria versione dei fatti. Si cerca di capire se in zona qualche telecamere di videosorveglianza possa aver ripreso qualche dettaglio che aiuti gli inquirenti a fare chiarezza.