Incidente a Grazzanise, auto contro un palo della luce: Giuseppe Apuzzo muore a 19 anni Incidente mortale a Grazzanise: Giuseppe Apuzzo, diciannove anni, si è schiantato contro un palo della luce finendo sbalzato con tutta la vettura in una abitazione privata. Nulla da fare per lui: è morto durante il trasporto al Pineta Grande di Castel Volturno, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Giuseppe Apuzzo, 19 anni.

Tragico incidente a Grazzanise, nella provincia di Caserta: Giuseppe Apuzzo, diciannovenne residente proprio nel comune casertano, si è schiantato con la propria automobile contro un palo della luce. L'impatto è stato fortissimo: il giovane ha perso improvvisamente il controllo della propria vettura finendo contro il palo dell'illuminazione e finendo per essere sbalzato con tutta l'automobile nel cortile di un'abitazione privata. Apuzzo è morto per le ferite riportate prima ancora che arrivasse al Pineta Grande di Castel Volturno. Vani i tentativi dei sanitari del 118, accorsi sul posto, di salvargli la vita.

Il corpo martoriato del giovane, estratto dalle lamiere assieme ai vigili del fuoco, è stato portato in obitorio. Indagano sulla vicenda i carabinieri di Grazzanise, accorsi dopo lo schianto. Tutta da accertare la dinamica dell'incidente: non è escluso che l'asfalto bagnato oppure un colpo di sonno al volante possano essere state fatali. L'automobile è infatti finita a gran velocità prima contro il lampione e poi è stata sbalzata in un cortile privato, accartocciandosi in un cumulo di lamiere.