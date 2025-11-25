Incidente a Fuorigrotta: motociclista travolto da auto controsenso, è grave

Un motociclista è stato travolto da un’automobile in viale Augusto, a Fuorigrotta; il veicolo sarebbe arrivato controsenso. L’uomo ricoverato in gravi condizioni.

L’incidente in viale Augusto, a Fuorigrotta

Grave incidente nel quartiere Fuorigrotta, periferia Ovest di Napoli, dove un motociclista è stato travolto da un'automobile che, stando ai primi rilievi, viaggiava controsenso: l'uomo è stato portato in codice rosso in ospedale, ha riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sono stati effettuati dalla sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale, la ricostruzione della dinamica è al vaglio così come l'accertamento delle responsabilità.

L'impatto è avvenuto lungo il viale Augusto, la strada principale che attraversa il quartiere, all'altezza dell'incrocio con via Attilio Regolo. Nell'immagine diffusa sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli si vedono i due veicoli al centro della carreggiata, l'automobile danneggiata su un lato e la motocicletta a terra, segni di un impatto violento. Secondo una prima ricostruzione, che resta per il momento in via di definizione, l'automobile avrebbe cercato di immettersi in via Attilio Regolo dalla corsia opposta di viale Augusto, quindi impegnando contromano il tratto che unisce le due corsie; una manovra ovviamente non consentita ma che, secondo le testimonianze di alcuni residenti, non sarebbe insolita lungo quel tratto e verrebbe fatta per raggiungere via Giulio Cesare evitando di proseguire lungo viale Augusto per poi svoltare all'incrocio successivo.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118, che, dopo la prima stabilizzazione, ha trasportato il motociclista ferito in codice rosso al Pronto Soccorso; nell'impatto l'uomo ha riportato lesioni gravi, tra cui diverse fratture; i primi esami avrebbero escluso il pericolo di vita.