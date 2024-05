video suggerito

Incidente a Castellammare di Stabia, Salvatore Vertolomo morto a 19 anni Lo schianto nella notte di domenica in via Ripuaria, nel Napoletano; denunciati una 26enne senza patente per omicidio stradale e un 51enne per favoreggiamento.

A cura di Nico Falco

La vittima, Salvatore Vertolomo, 19 anni

Si chiamava Salvatore Vertolomo, e aveva appena 19 anni, il giovane di Boscoreale (Napoli) deceduto in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Castellammare di Stabia, quando il suo scooter si è scontrato contro un'automobile; la salma è stata sequestrata e verrà sottoposta all'autopsia. Alla guida del veicolo, hanno ricostruito i carabinieri, c'era una 26enne senza patente, che è stata denunciata per omicidio stradale; denunciato anche un 51enne, che nelle prime fasi aveva dichiarato di essere stato lui a guidare l'auto e dovrà quindi rispondere di favoreggiamento personale.

L'incidente è avvenuto lungo via Ripuaria. La dinamica resta da chiarire, le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia. Nello schianto sono stati coinvolti due veicoli: lo scooter, sul quale Vertolomo viaggiava con un amico, e un'automobile in cui c'erano quattro persone. Per il 19enne non c'è stato nulla da fare: nell'impatto ha riportato lesioni gravissime, con tutta probabilità è deceduto sul colpo; ferito anche il ragazzo che era con lui, seduto dietro, che è stato portato in ospedale e ricoverato per accertamenti ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le quattro persone a bordo dell'automobile sono rimaste tutte illese. Inizialmente il 51enne aveva detto di essere stato lui alla guida al momento dell'incidente, ma le verifiche dei carabinieri hanno portato ad una versione diversa: secondo i militari al voltante c'era invece la 26enne, che è risultata essere senza patente. I due veicoli sono stati sequestrati e saranno sottoposti ad accertamenti.