Muore a 19 anni in un incidente: denunciata per omicidio stradale una 26enne senza patente Scontro tra auto e moto, muore un 19enne: denunciata per omicidio stradale una 26enne, sarebbe stata alla guida dell'automobile senza patente.

Grave incidente a Castellammare di Stabia, nel Napoletano: un 19enne è rimasto ucciso mentre era a bordo di uno scooter assieme ad un amico, rimasto ferito. L'incidente è avvenuto su via Ripuaria: fatale lo scontro con un'automobile alla cui guida, dai primissimi accertamenti, ci sarebbe stata una 26enne senza patente, attualmente denunciata per omicidio stradale, mentre un 51enne è stato denunciato per favoreggiamento personale per avere dichiarato di essere stato lui alla guida durante lo scontro. Una circostanza risultata essere falsa dagli accertamenti dei carabinieri. Sulla vicenda indagano i militari dell'Arma stabiesi, che hanno posto sotto sequestro anche i due veicoli, mentre sulla salma della vittima verrà effettuata un'autopsia.

Tutto è accaduto su via Provinciale Ripuaria a Castellammare di Stabia, nella provincia vesuviana di Napoli. Qui un 19enne originario della vicina Boscoreale, in sella ad uno scooter assieme ad un amico, si sarebbe scontrato con un'automobile con a bordo quattro persone. Il 19enne è morto praticamente sul colpo, mentre l'amico è stato portato in ospedale per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita. Illese le quattro persone a bordo della vettura, alla cui guida ci sarebbe stata una 26enne senza patente e che è stata denunciata per omicidio stradale. Denunciato anche un 51enne che risponderà di favoreggiamento personale, per aver dichiarato falsamente di essere alla guida durante lo scontro. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati, mentre la dinamica dell'incidente è ancora tutta da ricostruire. La salma del 19enne, a sua volta sequestrata, sarà sottoposta ad autopsia.