Incidente a Casoria, scooter finisce contro un guardrail: 50enne ricoverato in fin di vita Un uomo di 50 anni è ricoverato in pericolo di vita dopo un violento incidente in motocicletta a Casoria, nell’hinterland di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Violento incidente nella notte nei pressi di Casoria, nell'hinterland di Napoli: un uomo di 50 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della motocicletta su cui viaggiava ed è finito contro il guardrail di via Circumvallazione Esterna di Napoli, all'altezza dello svincolo tangenziale direzione Cittadella. L'uomo è stato portato d'urgenza all'ospedale del Mare in codice rosso: le sue condizioni sarebbero gravissime. Ricoverato in prognosi riservata, è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria, che sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso.