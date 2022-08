Incidente a Capua, perde il controllo della moto e si schianta: Antonio muore a 58 anni anni Tragedia sulla strada statale via Appia a Capua, dove il 58enne Antonio Marino è morto in un incidente con la moto.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È morto per le gravi ferite e i traumi riportati nell'impatto con l'asfalto Antonio Marino, cinquantottenne originario di Caivano, che nel primo pomeriggio di sabato 6 agosto ha perso il controllo della moto sulla strada statale Appia a Capua. Un incidente autonomo, a seguito del quale non c'è stato nulla da fare per salavargli la vita, nonostante l'intervento dei soccorritori, arrivati in ambulanza a sirene spiegate. Secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine al momento in cui sono avvenuti i drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa erano circa le ore 14, Marino era alla guida della sua Ducati Monster e stava percorrendo la strada statale Appia. Improvvisamente per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo alla guida all'altezza della farmacia, ha sbandato ed è stato sbalzato dalla sella, finendo rovinosamente sull'asfalto. La scena si è consumata davanti agli occhi di alcuni passanti e subito è partita la chiamata al 118, con la richiesta urgente d'intervento per un incidente grave, che vedeva coinvolto un motociclista.

Morto il motociclista dell'incidente sull'Appia a Capua

Sul posto è arrivato il personale sanitario, ma ogni tentativo di rianimarlo è risultato purtroppo vano, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti sul luogo del sinistro le forze dell'ordine, che hanno svolto i rilievi del caso e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Inevitabili i disagi alla circolazione, con il tratto della strada statale Appia chiuso, per agevolare le operazioni di soccorso e il lavoro degli investigatori. La salma del cinquantottenne è stata prelevata e trasportata all'Istituto di Medicina Legale di Caserta e si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Terminate le verifiche di rito, la strada è stata riaperta e la circolazione è tornata alla normalità.