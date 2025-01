video suggerito

Incidente a Cancello ed Arnone: morto il 27enne Felice Cannavale, pirata in fuga Un 27enne di Casal di Principe, Felice Cannavale, è stato travolto e ucciso nella notte a Cancello ed Arnone (Caserta); indagini dei carabinieri, l’automobilista è scappato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

L'automobile lo avrebbe travolto mentre attraversava la strada dopo aver parcheggiato sul lato opposto della carreggiata e sarebbe corsa via senza prestare soccorso. Sarebbe morto così Felice Cannavale, 27enne originario di Marcianise e residente a Casal di Principe (Caserta), travolto e ucciso nella notte trascorsa a Cancello ed Arnone. Sull'accaduto sono in corso indagini affidate ai carabinieri, sono in atto le ricerche dell'automobile che, dopo l'investimento, si è data alla fuga.

L'incidente lungo la strada statale Santa Maria a Cubito, all'altezza del ristorante "Radici". L'automobile di Cannavale è stata individuata dai carabinieri parcheggiata sul ciglio della strada, chiusa: è verosimile, quindi, che il ragazzo si sia fermato in quel punto e abbia impegnato la carreggiata e, mentre attraversava, sia stato travolto. La struttura si trova lungo un tratto di strada a margine di un'area di campagna e dove ci sono poche costruzioni, è possibile che il veicolo sopraggiunto stesse viaggiando ad alta velocità. Quando i sanitari del 118 sono arrivati non c'era ormai più nulla da fare: inutili i tentativi di rianimazione, probabilmente il 27enne è morto sul colpo.

Al vaglio la possibilità che elementi utili alle indagini possano arrivare dai sistemi di videosorveglianza, sia della struttura ricettiva, sia di un distributore di carburante che si trova a poche decine di metri lungo la strada statale.