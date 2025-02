video suggerito

Incidente a Calvizzano, muore a 53 anni alla guida del suo scooter Un uomo di 53 anni, residente a Castel Volturno, è morto a Calvizzano mentre era sul suo scooter, forse dopo aver urtato un altro veicolo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Tragico incidente questa mattina in viale Della Resistenza a Calvizzano: un uomo di 53 anni è morto in un incidente mentre era a bordo di uno scooter: ancora da accertare l'esatta dinamica del fatto, ma pare che il suo motorino abbia urtato contro un'autovettura, perdendo l'equilibrio e finendo al suolo. Immediato l'arrivo dei soccorsi, ma per lui non c'è stato nulla da fare: nonostante i tentativi di rianimazione, l'uomo è deceduto. Sul posto i carabinieri della locale stazione di Calvizzaro e quelli della comnpagnia di Marano per i rilievi. L'uomo, 53 anni, era residente a Castel Volturno.