Incidente a Barra, Emanuele Morra muore a 24 anni: schianto in moto contro palo della luce Un 24enne è deceduto ieri a Barra, Napoli Est, in un incidente stradale: con la sua moto ha colpito un’auto e poi un palo della luce.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Avrebbe colpito un'automobile appena arrivata da una strada laterale, avrebbe quindi perso il controllo della motocicletta e sarebbe finito contro un palo della luce. Sarebbe morto così Emanuele Morra, 24enne napoletano, deceduto ieri in un incidente stradale nel quartiere Barra, Napoli Est; gli accertamenti sono affidati alla sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale, guidata dal capitano Antonio Muriano.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18 di ieri, 24 agosto; per Morra non c'è stato nulla da fare: i soccorsi, arrivati sul posto, hanno solo potuto constare il decesso per le gravi ferite riportate nell'impatto. Stando alla ricostruzione su cui stanno lavorando gli investigatori il ragazzo, in sella a una Moto Morini X-Cape, stava percorrendo via Volpicella quando, all'incrocio con via Comunale dell'Oliva, si è immessa sulla carreggiata una Fiat Punto condotta da un 60enne.

A quel punto l'impatto sarebbe stato inevitabile: il 24enne avrebbe colpito la fiancata posteriore destra e non sarebbe riuscito a tenere più la motocicletta che, ormai impossibile da controllare, si sarebbe schiantata contro un palo dell'illuminazione pubblica. Il 60enne, identificato dagli agenti, è stato ascoltato per la ricostruzione della dinamica; al vaglio la possibilità che ulteriori elementi possano essere ricavati dalle registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza private installate in prossimità del punto dell'impatto.