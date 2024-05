Inchiesta sui maxi-schermi a pagamento per la partita scudetto. Ispezioni nelle sedi del Calcio Napoli

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Ispezioni dei carabinieri nelle sedi del Calcio Napoli nell'ambito dell'inchiesta della Corte dei Conti sui maxi-schermi a pagamento per la partita scudetto Udinese-Napoli del 4 maggio 2023 che furono installati nello stadio Diego Armando Maradona. I ticket per vedere la partita costarono 5 euro a persona, ad eccezione di 600 biglietti speciali per la Tribuna Posillipo, messi in vendita a 100 euro, ed andarono subito sold out, considerata la grande richiesta dei tifosi azzurri per assistere allo show successivo per la vittoria del campionato.

Il ricavato, circa 9mila euro, tra costi (275mila euro) e incassi (284mila euro), andò in beneficenza, come annunciato dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, all’associazione Maestri di Strada Onlus. Quell'evento, però, non contemplato dalla convenzione per l'affitto dello stadio, che è di proprietà comunale, e prevede l'uso dell'impianto solo per le partite disputate al suo interno, è finito sotto i riflettori della magistratura contabile, dopo un dossier di denuncia del consigliere comunale Catello Maresca, leader dell'opposizione di centrodestra nell'assise comunale di via Verdi.

Oggi, a distanza di oltre un anno dalla grande festa scudetto, i carabinieri hanno bussato agli uffici del Calcio Napoli di Fuorigrotta e di Castel Volturno per visionare ed eventualmente acquisire documenti sulla rendicontazione dell'evento. Gli investigatori vogliono fare chiarezza su tutte le cifre e sulla correttezza delle procedure seguite, in modo da scongiurare l'ipotesi di un danno erariale. Negli scorsi mesi, analoghe ispezioni sono state condotte anche negli uffici del Comune di Napoli.

