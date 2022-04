Inchiesta sugli appalti del Rione Terra a Pozzuoli, indagato anche il dirigente Pd Nicola Oddati Anche il dirigente del Pd e dalla Regione Campania Nicola Oddati finisce nell’inchiesta sugli appalti al Rione Terra di Pozzuoli, che vede indagato anche il sindaco Vincenzo Figliolia.

A cura di Valerio Papadia

C'è anche il dirigente del Partito Democratico e dalla Regione Campania Nicola Oddati tra gli indagati nell'inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura di Napoli sugli appalti per la ricostruzione del Rione Terra di Pozzuoli, centro antico della città nella provincia dei Campi Flegrei, sgomberato nel 1970 a causa del bradisismo e, nel corso dei 40 anni successivi, oggetto di un profondo restyling. Oddati, dunque, risulta indagato insieme al sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia e all'imprenditore Salvatore Musella: l'ipotesi di reato è quella di turbativa d'asta. Ex assessore del Comune di Napoli negli anni Novanta ed ex coordinatore della segreteria nazionale del Pd con Zingaretti, Nicola Oddati attualmente dirige l'ufficio di rappresentanza della Regione Campania a Roma ed è responsabile per il Mezzogiorno del Partito Democratico.

Il sindaco di Pozzuoli sull'inchiesta: "Tutto regolare"

Nella mattinata di ieri, mercoledì 27 aprile, la Guardia di Finanza, su richiesta della Procura di Napoli, ha effettuato un blitz negli uffici del Comune di Pozzuoli per acquisire atti sulla ricostruzione del Rione Terra. Nel pomeriggio, poi, è arrivata la notizia che il primo cittadino Vincenzo Figliolia era stato iscritto nel registro degli indagati: i reati contestati sono quelli di turbativa d'asta e corruzione.

Appresa la notizia dell'inchiesta a suo carico, il sindaco della città flegrea ha commentato a caldo: "Mi auguro una tempestiva definizione delle indagini in modo da consentire di dimostrare l'assoluta regolarità dell'operato del sottoscritto e dell'amministrazione comunale".