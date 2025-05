video suggerito

Inchiesta sindaco Sorrento, da "Lello il sensitivo" alle mazzette di soldi nel biliardo e nel panettone Sorrento, arrestato il sindaco Coppola, 167mila euro nel biliardo del suo staffista "Lello il Sensitivo", mago e cartomante tv.

A cura di Redazione Napoli

Raffaele Guida, detto "Lello il sensitivo"

Per i risvolti che ha, l'inchiesta che vede coinvolto il sindaco di Sorrento Massimo Coppola, arrestato la sera del 20 maggio, dopo un passaggio di denari (pagamento di mazzetta per appalti della refezione scolastica dice la Procura) è davvero pittoresca. Fiumi di denaro contante occultati nei posti più strani e personaggi quanto meno singolari che costellano l'indagine della Procura di Torre Annunziata. Il più pittoresco è sicuramente l'indagato Raffaele Guida, classe 1973, residenza a Santa Maria a Vico, Caserta, noto ai più come «Lello il sensitivo», volto conosciutissimo delle tv private tra l'area vesuviana e Terra di lavoro definito dalla procura di Torre Annunziata e dai finanzieri, fiduciario e referente del sindaco di Sorrento.

Il mago, cartomante, specializzato in «ritorni d'amore», ma anche «Studioso di porte temporali, noduli gravitazionali, teleradiestesia, dominio della mente» era diventato staffista di Coppola al Comune di Sorrento e già allora il caso interessò la stampa (l'articolo che documentò l'incarico è del 2022, è del Fatto Quotidiano).

I soldi sequestrati fiutati dal cane "Gringo"

È di Raffaele Guida il tavolo da biliardo in cui sono stati ritrovati 167 mila euro in banconote, sequestrati dagli inquirenti: ora Lello il Sensitivo dovrà spiegare la provenienza del denaro, gli inquirenti ritengono sia denaro usato per le mazzette. Ma su questo fronte davvero è stato trovato di tutto. All'arresto di Coppola e del collaboratore Francesco Di Maio i militari hanno trovato addosso ai due 6mila euro Coppola 4.500 euro, gli altri 1.500 li aveva Di Maio).

«Dalle indagini – spiega la procura oplontina – è emerso che, a fronte della somma di denaro pattuita, in relazione all'appalto su indicato, l'imprenditore, sino alla data del 20 maggio, avrebbe corrisposto a Coppola, direttamente o per il tramite del suo collaboratore, 66mila euro». In casa del sindaco trovati 34mila euro in contanti, usati per individuare le mazzette i cani che "fiutano" il denaro contante, come alle frontiere (i cosiddetti "cash dog" in uso alla Guardia di Finanza). È stato il cane "Gringo" a trovare il denaro.

E dire che Coppola era già in allerta perché nel dicembre 2024 era stato controllato dalla Guardia di Finanza nel Casertano e gli avevano trovato 15mila euro, occultati all'interno della confezione di un panettone di Natale, sequestrati ma successivamente restituiti al sindaco dal Tribunale del Riesame.