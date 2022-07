Incendio tra Capodimonte e Chiaiano, fumo su tutta l’area Nord di Napoli: canadair in azione Grosso incendio nella zona compresa tra il Vallone di Capodimonte e Frullone, periferia Nord di Napoli: i canadair si sono alzati in volo per domare le fiamme.

A cura di Valerio Papadia

Un vasto incendio è divampato a Napoli nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 28 luglio, nella zona compresa tra il Vallone di Capodimonte e il Frullone, in zona Chiaiano: il rogo ha generato una densa nuvola di fumo, visibile anche a chilometri di distanza, che ha avviluppato tutta la periferia Nord del capoluogo campano. Ancora sconosciute le cause dell'incendio, che di sicuro non è stato aiutato dalle temperature molto alte che si registrano oggi: per domare le fiamme, all'incirca dalle ore 16 di oggi, si sono alzati in volo i canadair, che stanno facendo la spola tra la zona del Lungomare, dove stanno raccogliendo l'acqua, e la zona interessata dall'incendio. Molti cittadini hanno notato la colonna di fumo che si alza dall'area settentrionale, ma soprattutto hanno adocchiato il canadair che volteggia da circa un'ora, ormai, sopra le loro teste.

Soltanto qualche giorno fa, lo scorso 24 luglio, ancora l'area Nord di Napoli è stata interessata da un vasto incendio, che è divampato nel campo nomadi di Scampia. Una enorme colonna di fumo ha avvolto il quartiere della periferia settentrionale del capoluogo campano, tanto che si è reso necessario chiudere l'Asse Perimetrale di Melito-Scampia per salvaguardare l'incolumità degli automobilisti. L'incendio ha provocato notevoli disagi alla circolazione automobilistica, mentre i residenti si sono barricati in casa per evitare di respirare il fumo nero e denso.