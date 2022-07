Incendio nel campo nomadi di Scampia, enorme colonna di fumo: chiuso l’Asse Perimetrale Vasto incendio nel campo nomadi di Scampia, una enorme colonna di fumo ha avvolto il quartiere. Chiuso l’Asse Perimetrale, cittadini barricati in casa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una enorme colonna di fumo si è sprigionata dal campo nomadi di via Cupa Perillo, a Scampia. Ad andare a fuoco, probabilmente, una delle abitazioni dei residenti nel campo, con le fiamme che hanno poi in poco tempo avvolto tutto quello che c'era attorno. La nube di fumo ha investito anche il vicino asse perimetrale di Scampia, subito chiuso così come le uscite di Mugnano verso Capodichino e le due rampe che dal quartiere dell'aeroporto vanno verso Scampia. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine, traffico rapidamente in tilt e i residenti che si stanno barricando in casa per evitare che la nube di fumo penetri nei propri appartamenti.

Ignote le cause dell'incendio, ma è probabile che si sia trattato di un evento accidentale la cui portata è stata amplificata poi dall'enorme caldo torrido che ha avvolto Napoli questa mattina. Dopo diverse ore di intervento, i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a domare le fiamme: a fuoco anche rifiuti presenti in zona e baracche che si trovano all'interno della struttura di via Cupa Perillo. Rabbia tra i residenti, costretti a barricarsi in casa nonostante il grande caldo per evitare che la nube di fumo entri anche in casa propria. Chiuse per precauzione le uscite di Mugnano e le rampe che da Capodichino vanno a Scampia, così come l'Asse Perimetrale dove la colonna di fumo nero ha invaso le carreggiate. Traffico che è andato così rapidamente in tilt, mentre molto residenti denunciano che episodi del genere sono già avvenuti in passato, sempre all'interno del campo nomadi di Scampia, e chiedono maggiori interventi da parte delle forze nell'ordine nell'area.