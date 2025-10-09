Incendio sullo yacht da 50 metri con 16 persone a bordo, paura in mare ad Agropoli

napoli
Fiamme nella sala macchine di uno yacht a 14 miglia dalle coste di Agropoli (Salerno); sono intervenute le motovedette della Capitaneria di Porto, non ci sono feriti.
A cura di Nico Falco
Molta paura, ma nessuna conseguenza di rilievo, per le 16 persone che, stamattina, era a bordo di uno yacht da 50 metri su cui si è sviluppato un incendio; al momento l'imbarcazione era al largo di Agropoli (Salerno), a circa 14 miglia dalla costa. Per i soccorsi è intervenuta la Guardia Costiera, che ha supportato il personale nelle operazioni. I passeggeri e parte dell'equipaggio sono stati tratti in salvo e sono state avviate le operazioni per il rimorchio; non risultano feriti e non c'è stata dispersione in mare di sostanze inquinanti.

L'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, 9 ottobre, proveniente dallo yacht battente bandiera maltese. L'incendio è partito dalla sala macchine; le cause sono per il momento da accertare, ma l'imbarcazione è rimasta bloccata in alto mare e non è stato possibile proseguire. In poco tempo il fumo ha invaso i vari locali, rendendo rapidamente l'aria irrespirabile. È stata allertata la Guardia Costiera, che ha impiegato due motovedette ed una unità privata dirottata dalla centrale operativa di Napoli.

Mentre i soccorsi raggiungevano lo yacht al largo, i membri dell'equipaggio hanno spento l'incendio, riportando la situazione sotto controllo; alle successive operazioni di spegnimento ha partecipato in supporto anche il personale delle motovedette. I passeggeri e parte dell'equipaggio sono stati sbarcati presso il porto di Agropoli e sono state avviate le operazioni di rimorchio dello yacht.

Salerno
