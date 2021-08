Incendio sulla via Domitiana a Pozzuoli: le fiamme bruciano le vigne e minacciano le case Paura per i residenti di Pozzuoli in provincia di Napoli per un vasto incendio che è arso lungo la via Domitiana, tra le frazioni di Palombara e Sant’Angelo. Le fiamme divampate nel pomeriggio di oggi hanno bruciato vigne e vegetazione e minacciano le abitazioni. Sul posto per le operazioni i vigili del fuoco.

A cura di Alessia Rabbai

Un vasto incendio è divampato lungo la via Domitiana nel territorio del Comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Secondo le informazioni apprese il rogo si è originato nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 agosto. Le fiamme hanno bruciato la vegetazione e delle vigne tra le frazioni di Sant'Angelo e Palombara a partire dalle ore 17.30 circa e l'incendio è proseguito anche in serata. Paura tra i residenti per il rogo che minaccia le case. Gli automobilisti di passaggio si sono fermati con la macchina, mentre transitavano in prossimità dell'area e hanno immortalato l'incendio in lontananza con alcuni video davvero impressionanti, che mostrano come la lingua di fuoco si sia espansa sul monte, disperdendo fumo tutto intorno a sé, che è visibile dalla zona flegrea. C'è apprensione per le conseguenze che potrebbe provocare e la speranza è che venga domato al più presto.

Lingua di fuoco minaccia le case a Pozzuoli

Scattata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di competenza territoriale, che hanno lavorato con alcune squadre, portando avanti le operazioni di spegnimento, nel tentativo di estinguerlo nel più breve tempo possibile per contanerne i danni. La preoccupazione è nei confronti degli abitanti, per le conseguenze alla ricca vegetazione dell'area e per la presenza degli animali che si trovano in pericolo. Al momento da quanto si apprende non si segnalano né feriti né intossicati e le operazioni dei pompieri sono ancora in corso, supportati dalle forze dell'ordine. Ulteriori dettagli sul proseguimento dell'intervento saranno resi noti nelle prossime ore.