Incendio sul Vesuvio, le fiamme da un cumulo di rifiuti: bruciata area di 200 metri quadrati Domato dopo ore un incendio nel parco del Vesuvio, il fuoco partito da un cumulo di rifiuti ha interessato un’area di 200 metri quadrati.

A cura di Nico Falco

Ha interessato un'area duecento metri quadrati l'incendio che si è sviluppato questa mattina in una zona protetta del parco del Vesuvio, nella parte alta di Torre del Greco, in provincia di Napoli; le fiamme, che sarebbero partite da un cumulo di spazzatura, si sono rapidamente estese per via del Maestrale che in quei momenti si stava alzando. Per spegnere il rogo è stato necessario l'intervento di tre squadre dei Vigili del Fuoco e di un gruppo di volontari.

L'incendio è stato segnalato intorno alle 11.45 di questa mattina, 8 luglio, dalla sala operativa della Protezione Civile, con localizzazione nella zona di via Ruggiero, nella parte alta di Torre del Greco, compresa tra quelle che ricadono nelle aree protette del parco nazionale del Vesuvio. Stando a quanto appurato dai referenti dell'associazione di protezione civile Torre Vesuvio – Pro Natura, ad andare a fuoco inizialmente sarebbe stato un cumulo di rifiuti.

Le fiamme si sono velocemente propagate per un'area di circa 200 metri quadrati, ma l'intervento tempestivo e sinergico dei volontari e dei Vigili del Fuoco ha fatto sì che il rogo venisse fermato prima che raggiungesse l'ampia porzione di macchia mediterranea che si trova a poca distanza.