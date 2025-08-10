Incendio sul traghetto Raffaele Rubattino della Tirrenia a largo di Napoli: “Nessun ferito”

Foto Capri Post

Incendio scoppiato nella sala macchine del traghetto Raffaele Rubattino della Moby–Tirrenia, che stava navigando nei pressi di Capri e a circa quindici miglia dal porto di Napoli. Si tratta di un traghetto partito in mattinata da Palermo con passeggeri e veicoli a bordo. Era alla deriva e il capitano ha lanciato il mayday via radio e subito sono partite le operazioni di soccorso, con due motovedette inviate sul posto dalla Capitaneria di porto. Non si segnalano feriti. Come si vede nella fotografia pubblicata sul giornale locale CapriPost, una colonna di fumo si è alzata dalla sala macchine della nave.

Tirrenia: "Incendio prontamente domato dall'equipaggio"

"Oggi, poco prima delle 18.00, un principio d'incendio ha interessato la sala macchine della motonave Raffaele Rubattino della società Tirrenia diretta da Palermo a Napoli. L'incendio è stato prontamente domato dall'equipaggio. Non ci sono feriti. La nave è in arrivo nel porto di Napoli con l'ausilio di due rimorchiatori", ha fatto sapere l'azienda Tirrenia.

Nessun ferito tra i 155 passeggeri a bordo del traghetto

Non si segnala alcun ferito tra i 155 passeggeri presenti a bordo e tra i membri dell'equipaggio. I motori, tuttavia, sono rimasti danneggiati e per questo il traghetto sarà trainato fino al porto di Napoli. Nel frattempo la Capitaneria di porto aveva chiesto alle navi in zona di avvicinarsi per prestare eventuale assistenza e nelle vicinanze era arrivato infatti un altro traghetto, il Gnv Auriga, anch'esso proveniente da Palermo. Non c'è stato bisogno di evacuare i passeggeri presenti a bordo del traghetto della Moby.