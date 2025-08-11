napoli
video suggerito
video suggerito

Incendio sul traghetto a Napoli, accertamenti sull’incidente sulla Raffaele Rubattino

Accertamenti in corso sull’incendio che si è sviluppato a bordo del traghetto “Raffaele Rubattino” della Tirrenia; i passeggeri, tutti incolumi, potranno raggiungere Palermo con un’altra nave.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Nico Falco
17 CONDIVISIONI
La motonave Raffaele Rubattino (foto Capri Post)
La motonave Raffaele Rubattino (foto Capri Post)

La Capitaneria di Porto sta effettuando accertamenti sull'incidente che ha coinvolto ieri, 10 agosto, la motonave Tirrenia "Raffaele Rubattino", rimasta alla deriva al largo di Capri per un incendio divampato nella sala macchine. L'imbarcazione, che stava percorrendo la tratta da Palermo a Napoli, è stata rimorchiata nel porto di Napoli; trasportava 152 passeggeri e 72 membri dell'equipaggio, nessuna conseguenza per le persone a bordo.

L'incendio sul traghetto al largo di Capri

L'autorità marittima, come previsto dal Codice della navigazione, ha comunicato l'accaduto alla Procura della Repubblica di Napoli, ma non risulta ad ora che sia stato aperto un fascicolo. Il principio di incendio è stato domato in pochissimo tempo, non c'è stato bisogno di evacuare i passeggeri; chi era a bordo racconta che si è sentito odore di fumo e che il comandante ha fatto radunare tutti nelle aree di emergenza.

La Tirrenia: passeggeri tutti riprotetti

Al momento il traghetto non è utilizzabile e dovrà essere sottoposto ad interventi di riparazione per i danni causati dall'incendio. La compagnia proprietaria, la Tirrenia, ha reso noto che i passeggeri sono stati "riprotetti", che potranno, ovvero, proseguire la tratta, in questo caso con un'altra compagnia: i viaggiatori già muniti di biglietto potranno raggiungere Palermo a bordo del traghetto Gnv, che partirà questa sera da Napoli.

Leggi anche
Incendio sul traghetto Raffaele Rubattino della Tirrenia a largo di Napoli: "Nessun ferito"

La compagnia "sta valutando l'entità del danno per un ripristino in sicurezza del motore", mentre la nave è già stata trasferita nei cantieri Palumbo di Napoli. La compagnia infine "si congratula con il proprio equipaggio per l'ottima gestione dell'evento straordinario".

Cronaca
17 CONDIVISIONI
Immagine
vulcano
a fuoco
Viaggio tra le fiamme del Vesuvio dove si lotta contro l'incendio: "È una ferita al cuore"
Focolaio in direzione Torre del Greco: rischi per fabbrica di fuochi d'artificio e agriturismi
Nella notte nuovi focolai, Canadair ed elicotteri in azione dalle prime luci del giorno
Aperta un'inchiesta della magistratura ma per ora senza indagati
Incendio Vesuvio, "distrutte viti centenarie di Lacryma Christi e albicocche tipiche. Un disastro"
Appicca il fuoco ad un uliveto, ma c'è un video che lo incastra. Il piromane rischia 15 anni di carcere
"Con l’incendio bruciato un ottavo del Parco Nazionale del Vesuvio": le prime stime dai volontari
Volontario colpito in testa da un arbusto mentre spegne l'incendio sul Vesuvio: è in ospedale
Musumeci firma la mobilitazione nazionale: fiamme per 3 km, "situazione critica"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views