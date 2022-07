Incendio sui Monti Lattari, in fiamme i boschi tra Lettere e Sant’Antonio Abate Un incendio è divampato sui Monti Lattari, tra Sant’Antonio Abate e Lettere (Napoli); a fuoco diversi ettari di area boschiva.

A cura di Nico Falco

L’incendio tra Lettere e Sant’Antonio Abate, nel Napoletano

Un grosso incendio sta divampando in queste ore sui Monti Lattari. Le fiamme, nate in un'area boschiva, si sono in poco tempo estese sul versante tra Lettere e Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. Le cause del rogo restano al momento da identificare, a rischio 40 ettari di vegetazione.

L'incendio sarebbe partito intorno alle 16 di oggi, 18 luglio, in località Capomastro, tra Sant'Antonio Abate ed Angri. Col passare delle ore si è esteso divorando diversi ettari boschi; al momento non sono minacciati i centri abitati della zona. La grossa colonna di fumo è visibile da parecchi chilometri, anche da Castellammare di Stabia. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le indagini sono affidate ai carabinieri.

Il Dos (Direttore operazioni di spegnimento) della Protezione Civile ha richiesto alla Sala operativa regionale l'invio di un elicottero: è partito un Ericcson della flotta nazionale. Un altro incendio è in corso a Cellole, in provincia di Caserta, dove sono al lavoro squadra di Sma Campania e dei Vigili del Fuoco, col coordinamento della Protezione Civile regionale; completamente domato, invece, l'incendio che era divampato ieri a Pellezzano.