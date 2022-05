Casa distrutta dall’incendio, la gente dei Quartieri Spagnoli aiuta la famiglia in difficoltà con una maxi-colletta Incendio distrugge totalmente una casa ai Quartieri Spagnoli: padre, madre e tre bambini piccoli, perdono tutto. Una tenace macchina della solidarietà popolare aiuta la famiglia in difficoltà.

A cura di Ciro Pellegrino

Le donne e gli uomini di buona volontà sono ovunque nel mondo. Ma allignano soprattutto nei posti in cui si comprende il valore e l'importanza del donare a chi sta peggio, anche se non si ha tantissimo. Il 25 febbraio scorso una notizia come tante affolla il lungo elenco di fatti e ‘fattarielli‘ di una grande città come Napoli: tra vico Concordia e via Santa Maria Ognibene lo l'incendio in una casa con balconcino fronte strada distrugge tutto: arredi, suppellettili, elettrodomestici. La famiglia all'interno si salva, ma padre, madre e tre bambini piccoli, vedono ogni loro avere ridotto in cenere.

In poche ore gli abitanti del quartiere, i genitori dei bambini delle scuole "Dalla parte dei bambini" che operano nella fondazione Foqus e tantissimi napoletani, mostrano il volto della Napoli migliore. Come? donando vestiti, libri, giochi e denaro per aiutare questa famiglia in difficoltà.

Alla segreteria della scuola che raggruppa Nido, Infanzia, Primaria e Media arrivano contributi di tanta gente: famiglie che danno quello che possono e altri che invece possono mettere "mano in tasca" e farne uscire qualche quattrino. Qualche giorno fa, la bella notizia: col denaro raccolto sono stati acquistati i primi materiali edili per l'avvio della ristrutturazione della casa.