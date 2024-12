Incendio nell’Ufficio Postale di via Bellini a Napoli: vigili del fuoco sul posto Incendio all’interno dell’ufficio postale di via Bellini a Napoli: nessun ferito visto che l’ufficio era chiuso, vigili del fuoco sul posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto Luca Leva / Fanpage.it

Un incendio è scoppiato nell'Ufficio Postale di via Bellini a Napoli nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 16 dicembre. Il proprietario di un bar limitrofo ha visto fuoriuscire del fumo ed ha subito allertato i vigili del fuoco. La posta, visto l'orario, era chiusa e dunque non ci sono feriti né intossicati: ancora da quantificare i danni, che però sarebbero circoscritti. Forse un improvviso cortocircuito avrebbe innescato l'incendio, fortunatamente subito circoscritto e dunque limitato.

Secondo quanto raccolto da Fanpage.it sul posto, non si tratterebbe dunque di un fatto doloso: sul posto, i vigili del fuoco stanno effettuando gli ultimi rilievi e quantificando i danni all'interno dell'ufficio postale, sebbene apparentemente dall'esterno non appaiono danni visibili. Tuttavia, domattina l'ufficio postale potrebbe restare chiuso: ma questo lo si saprà solo nelle prossime ore, una volta completati gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco. Qualche momento di apprensione solo per alcuni passanti che hanno visto il fumo uscire dall'interno e vedere l'arrivo dei vigili del fuoco sul posto assieme alle forze dell'ordine.

Già in mattinata a Napoli c'era stato un altro incendio, stavolta di dimensioni notevoli, nel quartiere di Fuorigrotta: qui, oltre ad una enorme colonna di fumo nero che si è vista in gran parte dell'area occidentale di Napoli, c'è stata anche l'interruzione di corrente per diverse abitazioni, visto che le fiamme sarebbero partite proprio da una cabina elettrica del posto, costringendo così anche all'installazione di gruppi elettrogeni per sopperire fino al ripristino del guasto.