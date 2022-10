Incendio nell’ospedale Scarlato di Scafati, ricoverati evacuati nella notte Incendio nella notte nell’ospedale Scarlato di Scafati (Salerno), a fuoco locali del terzo piano, nella farmacia. Sul posto i Vigili del Fuoco.

A cura di Nico Falco

Un incendio è divampato nella farmacia dell'ospedale "Mauro Scarlato" di Scafati, in provincia di Salerno; le fiamme hanno interessato i locali al terzo piano della struttura, in via precauzionale sono stati evacuati alcuni pazienti ricoverati al primo e al terzo piano, trasferiti in un'altra ala dell'edificio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, al lavoro dalle 2:20 di questa notte.

In mattinata l'incendio è stato domato, sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio. Le cause del rogo restano al momento da definire, non si esclude il corto circuito o il malfunzionamento di strumentazione presente in reparto. Non si registrano feriti.