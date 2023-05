Incendio nell’ex campo nomadi di via Mastellone a Ponticelli: in fiamme cumuli di rifiuti Cumuli di rifiuti abbandonati nell’ex campo nomadi di via Mastellone in fiamme: arrivano i vigili del fuoco per domare le fiamme.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I vigili del fuoco in azione a Ponticelli

Vasto incendio nell'ex campo nomadi di via Mastellone, nel quartiere di Ponticelli: i vigili del fuoco di Napoli sono giunti sul posto per spegnere le fiamme, che nonostante la pioggia di quest'oggi si sono propagate rapidamente. Ad andare in fumo sono stati diversi cumuli di rifiuti abbandonati in un'area esterna a quello che era l'ex campo nomadi. Il distaccamento di Ponticelli dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Napoli sono giunti nell'area, non distante dalla barriera di Napoli Sud dell'autostrada, tra il quartiere di Barra e il Rione Lotto Zero di Ponticelli.

Le fiamme domate dai vigili del fuoco di Ponticelli su via Mastellone, nei pressi dell’ex campo nomadi.

Non è la prima volta che in zona si verificano incendi: l'intera zona, tra l'altro, è in attesa di una bonifica dopo che il campo nomadi è stato abbandonato. Diversi i cumuli di rifiuti ancora presenti sul posto, che di tanto in tanto vanno "in fumo", spesso con conseguenze anche importanti: qualche mese fa, una enorme colonna di fumo si è sprigionata proprio da un incendio simile. La puzza fu tale che molti residenti in zona si chiusero in casa per paura che il fumo ne invadesse le abitazioni. Quest'oggi, forse anche per la forte pioggia, le fiamme seppur consistenti non hanno generato una colonna di fumo nero ben visibile da lontano, come accade invece nelle giornate in cui il cielo è sgombro da nubi. Vigili del fuoco che hanno chiuso l'intervento dopo alcune ore di lavoro per circoscrivere le fiamme e domarle del tutto con l'ausilio di un'autobotte.