Incendio nella tipografia “Russo Group” di Volla, nube nera su tutta la zona A fuoco la tipografia “Russo Group” di Volla (Napoli). Ipotesi accidentale: il rogo sarebbe partito da un corto circuito dei macchinari.

A cura di Nico Falco

La nube che si è alzata dalla tipografia in fiamme

Un grosso incendio si è sviluppato nei locali della tipografia "Russo Group" a Volla, in provincia di Napoli; le fiamme, che rapidamente hanno invaso una significativa porzione della struttura, sono state spente nel primo pomeriggio al termine di un articolato intervento dei Vigili del Fuoco.

Il rogo ha causato una grossa nube nera che, alta parecchie decine di metri, ha in poco tempo reso irrespirabile l'area della zona. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, intervenuti in via Rossi per l'avvio delle indagini in supporto ai militari della stazione locale.

Al momento non si esclude nessuna pista, viene ritenuta verosimile l'ipotesi accidentale, di un corto circuito mentre i dipendenti erano in pausa pranzo: il rogo potrebbe essere partito dall'area dei macchinari per la stampa e potrebbe essersi rapidamente esteso per via dei materiali stipati nei locali, facilmente infiammabili. Nel corso dei sopralluoghi non sono stati trovati elementi che potrebbero, al contrario, far pensare ad un episodio doloso. I dipendenti che si trovavano al lavoro sono riusciti tutti a uscire dall'edificio, nessuno di loro ha riportato ferite.