Incendio a Napoli, fiamme vicino al mercato rionale di Fuorigrotta: enorme colonna di fumo

L’incendio di oggi

Un grosso incendio è scoppiato oggi pomeriggio, venerdì 6 marzo, vicino al mercato rionale di Fuorigrotta. Una enorme colonna di fumo nero si è levata su Napoli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, inviati dal Comandante Giuseppe Paduano, e le pattuglie della polizia locale di Napoli, coordinate dal Comandante Generale Ciro Esposito. I pompieri stanno cercando di domare il rogo, mentre l'area è stata transennata per consentire le operazioni di soccorso. Al momento, non si segnalano feriti.