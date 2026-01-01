Incendio nella pizzeria di Raf Bonetta al Vomero nella notte di Capodanno: indagini in corso

Un incendio è divampato, nella notte appena trascorsa, nella pizzeria di Raf Bonetta in via Cimarosa, provocando ingenti danni. Sulle cause del rogo sono in corso accertamenti delle forze dell’ordine. Al Vomero si è registrato anche un incendio su un balcone in via Blundo.

Traspare tanta amarezza e rabbia dalle poche parole affidate ai social da Raf Bonetta, giovane pizzaiolo napoletano tra i più promettenti degli ultimi anni: questa notte un incendio ha provocato ingenti danni alla sua pizzeria in via Domenico Cimarosa, nel cuore del Vomero, quartiere collinare di Napoli. Sulle cause del rogo che, come detto, ha causato danni notevoli al locale, sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine, giunte sul posto insieme ai vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme; non è ancora chiaro, infatti, se l'incendio sia stato provocato dai fuochi d'artificio esplosi per il Capodanno oppure se si tratti di un atto doloso.

Il pizzaiolo, che dopo il buon riscontro della sua pizzeria a Pozzuoli, ha deciso solo di recente di aprire anche una sede a Napoli, al Vomero appunto, ha affidato ai social le immagini dei danni riportati dal locale di via Cimarosa e ha così commentato la vicenda: "Nella notte la mia pizzeria ha subito un incendio. Un gesto grave che colpisce forte, quasi un KO. Continuerò il mio lavoro senza arretrare di un passo. La paura non mi appartiene".

Al Vomero un incendio divampato anche su un balcone

Ancora nella notte, ancora nel quartiere Vomero, un altro incendio ha interessato il balcone di un appartamento in via Francesco Blundo. Verosimilmente, in questo caso il rogo sarebbe stato provocato dai botti esplosi in strada e, fortunatamente, non avrebbe fatto registrare né feriti né intossicati per le fiamme, che sono state prontamente domate dai vigili del fuoco.