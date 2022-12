Incendio nella notte a Portici: coinvolte otto auto, danni anche a un condominio Violento incendio nella notte a Portici: otto automobili coinvolte, fiamme che hanno danneggiato anche gli infissi di due piani di un palazzo limitrofo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un incendio è scoppiato questa notte poco dopo le tre e mezzo a Portici, nella provincia Vesuviana di Napoli. Coinvolte diverse vetture, con le fiamme che hanno lambito anche un palazzo, danneggiando gli infissi dei primi due piani. Sul posto sono giunti prima vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, quindi i carabinieri della stazione di Portici, che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica della vicenda, che sembrerebbe essere di natura dolosa.

L'incendio al Parco Primavera attorno alle 3.40 di notte

Tutto è accaduto alle 3.40 di questa notte a Portici, all'altezza del civico 185 di Corso Garibaldi, dove si trova il Parco Primavera. Per cause ancora da accertare, un violento incendio ha coinvolto otto automobili, cinque delle quali completamente distrutte dal fuoco, mentre altre tre sono state lambite dalle fiamme e danneggiate parzialmente. Fiamme che non hanno risparmiato neppure il palazzo di quattro che si affaccia sulla strada: annerita la facciata e danneggiati gli infissi delle abitazioni al piano terra ed al primo piano.

Le indagini dei Carabinieri di Portici

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estinto il rogo, mentre poco dopo sono giunti i carabinieri di Portici, chiamati ora a ricostruire dinamica e matrice dell'incendio. Non è escluso che le fiamme possano essere di origine dolosa, ma al momento nessuna ipotesi è completamente scartata. Si cercano immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza che potrebbero aiutare a fare chiarezza sulla vicenda. Difficile invece trovare testimoni diretti vista la tarda ora della notte: molti invece si sono svegliati a causa dell'incendio, chiamando i soccorsi.